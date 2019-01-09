В Харькове определились чемпионы области по бадминтону

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 9 января День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 9 января До самого вечера в Харькове облачно, снег будет идти почти весь день. Утром он достигнет наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.