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09.01.2019  13:19   

В Харькове определились чемпионы области по бадминтону

В Харьковской школе высшего спортивного мастерства состоялись первые соревнования нового года – за медали чемпионата области поборолись бадминтонисты.


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Соревнования собрали около 100 спортсменов разных возрастных групп, которые разыграли награды в пяти категориях.
 
По итогам соревнований золотые медали завоевали:
 
- Артем Почтарев и Валерий Атращенков разделили первое место в одиночной мужской категории;
 
- Владислава Лесная и Анна Михалькова разделили первое место в одиночной женской категории.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, чемпионы, харьков
 
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