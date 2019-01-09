Черлидинг. Уникальная харьковская команда, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)

В Харькове есть команда черлидингу весьма почтенного возраста.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Избегайте споров с окружающими.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
Сегодня по народному календарю Степанов день, когда крестьяне нанимали всей деревней пастухов, заключали с ними договор.
влажн.:
давл.:
ветер: