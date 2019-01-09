09.01.2019 19:58

Черлидинг. Уникальная харьковская команда, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)

В Харькове есть команда черлидингу весьма почтенного возраста.



//visti.news

Это старейшая команда черлидерок Украины, средний возраст девушек 65 лет, но они не перестают побеждать на международных соревнованиях.

Эти барышни на пенсии садятся на шпагат и делают сальто. Самой старшей из них - 72 года. Среди них доценткы, економистки и преподавательницы. Бабушками себя не зовут, только девочками.

Харьковская команда попала в Книгу рекордов Гиннеса Украины и взяла бронзу на конкурсе Европ. Девушки говорят, что по черлидингу забывают о пенсионном возрасте.

"Для меня черлидинг стал второй молодостью", - признается Валентина Онищенко.

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