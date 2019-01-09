Главная Новости Спорт Черлидинг. Уникальная харьковская команда, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)
09.01.2019  19:58   

Черлидинг. Уникальная харьковская команда, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса (ВИДЕО)

В Харькове есть команда черлидингу весьма почтенного возраста.


//visti.news
Это старейшая команда черлидерок Украины, средний возраст девушек 65 лет, но они не перестают побеждать на международных соревнованиях.
 
Эти барышни на пенсии садятся на шпагат и делают сальто. Самой старшей из них - 72 года. Среди них доценткы, економистки и преподавательницы. Бабушками себя не зовут, только девочками.
 
Харьковская команда попала в Книгу рекордов Гиннеса Украины и взяла бронзу на конкурсе Европ. Девушки говорят, что по черлидингу забывают о пенсионном возрасте.
 
"Для меня черлидинг стал второй молодостью", - признается Валентина Онищенко.
 
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Источник:   ШОТАМ
 Тэги:  черлидинг, старейшая команда, харьков
 
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