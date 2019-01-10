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10.01.2019  12:30   

В Харькове прошли соревнования по футзалу на Кубок городского совета

Традиционные соревнования по футзалу на кубок Харьковского городского совета состоялись в Харькове.


://city.kharkov.ua

9 января в Школе высшего спортивного мастерства состоялись финальные игры и награждение победителей и призеров турнира.

По итогам соревнований среди игроков 2009 г.р. первое место заняла команда Комплексной детско-юношеской спортивной школы №12,  второе - команда КДЮСШ «Восток», третье – футбольного клуба «Арена».

Среди игроков 2008 г.р. лучшими стали спортсмены футбольного клуба «Академия», серебряными призерами – команда  «Мечта» (город Купянск), а бронзовыми - команда КДЮСШ «Солоницевка».

Среди игроков 2007 г.р. первенство одержала команда КДЮСШ №13, второе – футбольного клуба «Академия», а третье - КДЮСШ «ХТЗ».

Победителям и призерам вручили кубки, медали и памятные призы.

Источник:   ХГС
 Тэги:  спорт, футзал, харьков, школа, приз, награждение
 
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