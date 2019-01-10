В Харькове прошли соревнования по футзалу на Кубок городского совета

Традиционные соревнования по футзалу на кубок Харьковского городского совета состоялись в Харькове.
9 января в Школе высшего спортивного мастерства состоялись финальные игры и награждение победителей и призеров турнира.
По итогам соревнований среди игроков 2009 г.р. первое место заняла команда Комплексной детско-юношеской спортивной школы №12, второе - команда КДЮСШ «Восток», третье – футбольного клуба «Арена».
Среди игроков 2008 г.р. лучшими стали спортсмены футбольного клуба «Академия», серебряными призерами – команда «Мечта» (город Купянск), а бронзовыми - команда КДЮСШ «Солоницевка».
Среди игроков 2007 г.р. первенство одержала команда КДЮСШ №13, второе – футбольного клуба «Академия», а третье - КДЮСШ «ХТЗ».
Победителям и призерам вручили кубки, медали и памятные призы.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Снегопады продолжаются: в первой половине дня будет идти снег, который после некоторого перерыва возобновится вечером с большей силой.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: