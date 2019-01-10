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10.01.2019  17:16   

Хоккей. Харьковский клуб пополнился возвратившимся из Чехии Михаилом Геворкяном

Новый игрок Динамо ранее выступал за харьковские клубы Витязь и Юность.


/uhl.ua
Как сообщает UHL, в адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от МХК «Динамо».
 
Харьковский клуб заключил контракт с нападающим Михаилом Геворкяном.
 
Воспитанник харьковской СДЮСШОР уже играл в национальном первенстве Украины в сезоне 2015/16 в составе «Витязя» и «Юности», набрав 5 (4+1) очков в 11 матчах. Также в активе нападающего полтора сезона в чемпионате Словакии U20 – 58 матчей, 48 (24+24) очков при показателе полезности -17.
 
Начиная с сезона 2017/18, форвард выступал в третьем по силе дивизионе Чехии. Там в 49 матчах игрок набрал 16 (8+8) очков. Отметим, что Геворкян вызывался в юниорскую сборную Украины на два Чемпионата мира в Дивизионе 1Б, а в сезоне 2015/16 – в молодёжную сборную Украины.
 
Следующий матч МХК «Динамо» сыграет 13 января против «Днепра».
 
Начало встречи в 14:20, прямая трансляция – на сайте XSPORT.ua.
Источник:   UHL
 Тэги:  хоккей, новый игрок динамо, харьков
 
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