10.01.2019 17:17

Сразу несколько воспитанников Металлиста вызвали на сборы для защиты престижа украинского футбола на юбилейной ХХХ универсиаде в Неаполе (Италия)

В прошедшем году харьковские спортсмены проходили тренировки в составе национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.



://metalist1925.com

С 14-го по 27-е января национальная студенческая сборная Украины в рамках подготовки к ХХХ Всемирной Универсиады примет участие в турнире «Мемориал Макарова».

Главный тренер студенческой сборной Анатолий Бузник среди других вызвал в ряды команды и четырех игроков харьковского «Металлиста 1925».

В этом собрании примут участие голкипер Денис Дьяков и полузащитники Олег Синица, Михаил Стороженко и Сергей Романов.

Отметим, что 28-го мая прошлого года Олег Синица вместе с Владиславом Краевым провели тренуванння в составе национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

Футбольные функционеры Украины высоко оценивают потенциал харьковского клуба.

Напомним, что ХХХ Всемирная Универсиада состоится в июле в итальянском городе Неаполь.