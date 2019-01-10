Сразу несколько воспитанников Металлиста вызвали на сборы для защиты престижа украинского футбола на юбилейной ХХХ универсиаде в Неаполе (Италия)

В прошедшем году харьковские спортсмены проходили тренировки в составе национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.
С 14-го по 27-е января национальная студенческая сборная Украины в рамках подготовки к ХХХ Всемирной Универсиады примет участие в турнире «Мемориал Макарова».
Главный тренер студенческой сборной Анатолий Бузник среди других вызвал в ряды команды и четырех игроков харьковского «Металлиста 1925».
В этом собрании примут участие голкипер Денис Дьяков и полузащитники Олег Синица, Михаил Стороженко и Сергей Романов.
Отметим, что 28-го мая прошлого года Олег Синица вместе с Владиславом Краевым провели тренуванння в составе национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.
Футбольные функционеры Украины высоко оценивают потенциал харьковского клуба.
Напомним, что ХХХ Всемирная Универсиада состоится в июле в итальянском городе Неаполь.
Если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, перед вами откроются удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
В последний рабочий день недели мелкий снег будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
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