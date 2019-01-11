Главная Новости Спорт Юбилейная 10 победа подряд юной харьковчанки на престижном турнире в Гонконге
11.01.2019  16:16   

Юбилейная 10 победа подряд юной харьковчанки на престижном турнире в Гонконге

Дарья Лопатецкая получила очередную победу на соревнованиях категории ITF в Гонконге


://unn.com.ua

Лопатецкой в 1/4 финала удалось обыграть шестую сеяную Маю Минокоси из Японии - 3:6, 6:1, 6:1. Данный выигрыш стал 10-м подряд по итогам двух турниров.

Для победы 15-летней уроженке Харькова понадобилось 2 часа и 15 минут при 7 двойных ошибках и реализации 7 из 12 брейк-пойнтов.

Отметим, что за выход в финал Лопатецкая поспорит с бывшей 60-й ракеткой мира представительницей Турции Чалой Буюкакчай (4 сеяная).

Напомним, Костюк не удалось пробиться в основную сетку Australian Open.

Источник:   УНН
 Тэги:  теннис, харьков, лопатецкая, турнир, гонконг
 
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