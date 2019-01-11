Юбилейная 10 победа подряд юной харьковчанки на престижном турнире в Гонконге

Дарья Лопатецкая получила очередную победу на соревнованиях категории ITF в Гонконге
Лопатецкой в 1/4 финала удалось обыграть шестую сеяную Маю Минокоси из Японии - 3:6, 6:1, 6:1. Данный выигрыш стал 10-м подряд по итогам двух турниров.
Для победы 15-летней уроженке Харькова понадобилось 2 часа и 15 минут при 7 двойных ошибках и реализации 7 из 12 брейк-пойнтов.
Отметим, что за выход в финал Лопатецкая поспорит с бывшей 60-й ракеткой мира представительницей Турции Чалой Буюкакчай (4 сеяная).
Напомним, Костюк не удалось пробиться в основную сетку Australian Open.
Звезды склоняют к четкости, логичности и порядку. Это хорошее время для того, чтобы навести порядок в любых сферах, от работы до личной жизни.
Снегопады в Харькове идут на спад. Правда, вместе с этим прогнозируют ощутимое похолодание.
Ежегодно 11 января отмечается Международный день спасибо.
влажн.:
давл.:
ветер: