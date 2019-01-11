11.01.2019 17:43

Хоккей. В национальную сборную вошли семь харьковчанок

11 января Национальная женская сборная Украины по хоккею отправляется в Кейптаун (ЮАР), где примет участие в квалификационном турнире к чемпионату мира.



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«Это историческое событие, которое очень важно для дальнейшего развития женского хоккея в нашей стране ... команда возродилась через четверть века, - отметила на своей странице в FB президент ХК «Пантеры» Екатерина Середенко. - Для возрождения национальной сборной много было сделано, много сил и времени было отдано ради этого события. В этом процессе участвовали многие, начиная от самих игроков, тренеров, руководителей клубов, женского комитета ФХУ, Министерства молодежи и спорта, меценатов и много еще людей, которые остались за кадром! Вместе мы выходим на мировой уровень, вместе нам все под силу!».

От харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук.

13 января девушки сыграют первый исторический матч для Украины против команды ЮАР.