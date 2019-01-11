11.01.2019 18:48

Под Харковом - Всеукраинские тренировочные сборы по вольной борьбе

Тренировки проходят до 12 января и являются подготовкой спортсменов к чемпионату Украины U-23.



//kharkivoda.gov.uа

Как отметил старший тренер молодежной сборной Харьковской области по вольной борьбе, заместитель Купянского городского головы Геннадий Мацегора, город принимает около 40 борцов из Харьковской, Киевской, Полтавской, Львовской и Николаевской областей. Среди участников - 19 мастеров спорта Украины, 2 мастера спорта международного класса, победители и призеры чемпионатов мира, Европы, юношеских Олимпийских игр.

Сборы включают как общую подготовку, так и тренировочные спарринги, которые проходят под руководством заслуженных тренеров Украины. Почти сразу по их окончании спортсмены отправятся в Хмельницкий, где с 15 по 18 января состоится чемпионат Украины по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет.

В состав сборной Харьковской области войдут восемь воспитанников купянской школы по вольной борьбе: Роман Зинченко, Олег Гайдар, Евгений и Георгий Солодовники, Роман и Руслан Фельк, Олег Эльджаров и Рустам Гулиев.

По словам Геннадия Мацегоры, организаторы планируют сделать эти сборы традиционными.

«Впервые такие всеукраинские сборы мы провели три года назад и были после них очень хорошие результаты. У нас были пять мастеров спорта и два участника чемпионата Европы. В этом году мы планируем улучшить результаты, а также стремимся к большей популяризации вольной борьбы в Купянске», - подчеркнул Геннадий Мацегора.

Также он выразил благодарность председателю Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной за поддержку и содействие в проведении ремонта Купянской детско-юношеской спортивной школы.

«Всех этих достижений в борьбе у моих земляков бы не было, если бы не личная поддержка лично главы области. Благодаря Юлии Светличной удалось выделить средства из областного бюджета и в прошлом году отремонтировать кровлю спортивного зала, которая протекала», - сказал Геннадий Мацегора.