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14.01.2019  11:18   

Теннис. Харьковчанка Лопатецкая стала чемпионкой турнира в Гонконге

Представительница Первой столицы завоевала титул на China Tonghai Women's.


tennisua.org
Харьковская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF «China Tonghai Women's» в Гонконге.
 
В финале 15-летняя харьковчанка (492-я в мире) в двух партиях обыграла 19-летнюю китайскую теннисистку Ма Шуюе (357-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:3.»
 
Отметим, Дарья Лопатецкая выиграла в этом сезоне уже два титула ITF подряд и оба в Гонконге, призовой фонд которых составил 25 тыс. дол. 
 
Всего в активе спортсменки уже 4 профессиональных титула ITF, в прошлом сезоне харьковчанка одержала победу еще на двух турнирах.
Тэги:  теннис, лопатецкая, харьков, титул, победа
 
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