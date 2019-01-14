14.01.2019 11:18

Теннис. Харьковчанка Лопатецкая стала чемпионкой турнира в Гонконге

Представительница Первой столицы завоевала титул на China Tonghai Women's.



tennisua.org

Харьковская теннисистка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF «China Tonghai Women's» в Гонконге.

В финале 15-летняя харьковчанка (492-я в мире) в двух партиях обыграла 19-летнюю китайскую теннисистку Ма Шуюе (357-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:3.»

Отметим, Дарья Лопатецкая выиграла в этом сезоне уже два титула ITF подряд и оба в Гонконге, призовой фонд которых составил 25 тыс. дол.

Всего в активе спортсменки уже 4 профессиональных титула ITF, в прошлом сезоне харьковчанка одержала победу еще на двух турнирах.