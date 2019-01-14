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14.01.2019  12:18   

Дзюдоистские баталии прошли в Киевском районе

В Киевском районе прошел чемпионат по дзюдо среди школьников


//city.kharkov.ua
Открытый чемпионат по дзюдо коммунального учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №2 Харьковского городского совета» прошел 11 января в гимназии №55.
 
Соревнования прошли среди юношей 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. В них приняли участие воспитанники комплексных детско-юношеских спортшкол №2 и 13, а также спортивного комплекса «Пересвет». Победителей наградили кубками, медалями и дипломами.
 
Отметим, что чемпионат состоялся при поддержке Администрации Киевского района и благотворительного фонда народного депутата Украины Александра Грановского.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  дзюдо, чемпионат, харьков
 
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