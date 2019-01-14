14.01.2019 12:18

Дзюдоистские баталии прошли в Киевском районе

В Киевском районе прошел чемпионат по дзюдо среди школьников



//city.kharkov.ua

Открытый чемпионат по дзюдо коммунального учреждения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №2 Харьковского городского совета» прошел 11 января в гимназии №55.

Соревнования прошли среди юношей 2007-2008 г.р. и 2009-2010 г.р. В них приняли участие воспитанники комплексных детско-юношеских спортшкол №2 и 13, а также спортивного комплекса «Пересвет». Победителей наградили кубками, медалями и дипломами.

Отметим, что чемпионат состоялся при поддержке Администрации Киевского района и благотворительного фонда народного депутата Украины Александра Грановского.