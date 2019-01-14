14.01.2019 12:25

Харьковская теннисистка из-за беременности пропустит Australian Open

Катерина Бондаренко во второй раз станет мамой



Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко готовится стать мамой во второй раз. В мае 2013 года у нашей спортсменки с ее мужем Денисом родилась дочка Карина. Сейчас Бондаренко находится на восьмом месяце беременности.

В последний раз Катерина Бондаренко принимала участие в турнирах еще в конце августа прошлого года, когда стартовала на US Open. В начале марта сезона-2018 Бондаренко дошла до финала на соревнованиях WTA в Индиан-Уэллсе. Тогда в битве за титул Бондаренко встретилась с экс-пятой ракеткой мира и финалисткой Ролан Гаррос-2012, Сарой Эррани из Италии. Интересно, что на матч-боле Сара сделала подлую подачу из-под руки. Такое не запрещено, но считается моветоном у профессионалов.

В коллекции 32-летний теннисистки одиночные титулы в Бирмингеме (2008) и Ташкенте (2017). В 2008 году Катерина вместе с сестрой Аленой выиграла Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.