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14.01.2019  12:25   

Харьковская теннисистка из-за беременности пропустит Australian Open

Катерина Бондаренко во второй раз станет мамой


Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко готовится стать мамой во второй раз. В мае 2013 года у нашей спортсменки с ее мужем Денисом родилась дочка Карина. Сейчас Бондаренко находится на восьмом месяце беременности.

В последний раз Катерина Бондаренко принимала участие в турнирах еще в конце августа прошлого года, когда стартовала на US Open. В начале марта сезона-2018 Бондаренко дошла до финала на соревнованиях WTA в Индиан-Уэллсе. Тогда в битве за титул Бондаренко встретилась с экс-пятой ракеткой мира и финалисткой Ролан Гаррос-2012, Сарой Эррани из Италии. Интересно, что на матч-боле Сара сделала подлую подачу из-под руки. Такое не запрещено, но считается моветоном у профессионалов.

В коллекции 32-летний теннисистки одиночные титулы в Бирмингеме (2008) и Ташкенте (2017). В 2008 году Катерина вместе с сестрой Аленой выиграла Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

Источник:   Сегодня
 Тэги:  теннис, харьков, спорт, турнир, форма
 
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