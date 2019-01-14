14.01.2019 15:45

Харьковские лучники успешно выступили на всеукраинских соревнованиях

Открытые всеукраинские соревнования «Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана» по стрельбе из лука прошел 10-13 января в Школе высшего спортивного мастерства.



://city.kharkov.ua

В них приняли участие около 150 спортсменов из пяти областей Украины.

Харьковчане заняли все призовые места в категории «классический лук» среди мужчин в личном зачете. Первенство одержал Леонид Дикань, второе место занял Игорь Гулич, а третье – Алексей Дубик. Среди женщин в этой же категории первое и второе места заняли спортсменки из Сумской области, а третье - харьковчанка Дарья Павличенко.

Среди кадетов в категории «классический лук» в личном зачете «золото» завоевал спортсмен из Сумской области, а «серебро» и «бронзу» - харьковчане Тарас Трифанов и Андрей Сергиенко. В этой же категории среди девушек первое место заняла Юлия Коваленко, второе - Валерия Онищук, а третье - Александра Аристова. Все спортсменки – харьковчанки.

Среди мужчин в категории «блочный лук» в личном зачете лучший результат показал харьковчанин Юрий Дорошенко, призерами стали спортсмены из Киевской области. Также спортсменки из столичного региона заняли все призовые места в этой категории среди женщин.

В командном первенстве среди мужчин в классическом луке победу одержала команда Сумской области, второе место завоевала команда «Спартак», а третье - команда СДЮСШОР-2. Среди женщин лучшей стала команда «Киев-1», второе место заняла команда «Сумы-Харьков», а третье - команда «Харьковская-1».

Среди кадетов в командном первенстве в классическом луке весь пьедестал почета заняли харьковские спортсмены: первое место завоевала команда СДЮСШОР-1, второе – команда Харьковского государственного высшего училища физкультуры №1, а третье - СДЮСШОР-2. У девушек в этой категории первенство также одержала команда СДЮСШОР-1, второе – училища физкультуры, а третье - «Харьковская-1».

В командном первенстве в категории «блочный лук» первое место заняла команда «Харьковская-1», второе – «Динамо» (Харьков), а третье – лучники из Киева.