Историческая победа украинской сборной по хоккею состоялась благодаря «дублю» харьковчанки (ВИДЕО)

В ЮАР состоялся первый тур квалификации к чемпионату мира в Дивизионе 2Б, где в этом году впервые в истории дебютирует женская сборная Украины по хоккею
Соперницами наших девушек в первом же матче стали хозяйки турнира, сборная ЮАР.
Счет в этой игре открыли харьковчанки.
От харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук.
Первая шайба в истории востановленной национальной сборной счету именно Владиславы Скащук.
Во время второго периода наши хоккеистки Владислава Скащук и Дарья Цимиренко забросили две безответные шайбы.
В итоге, благодаря, в том чиле, победному «дублю» харьковской «Пантеры» - матч завершился победой украинок со счетом 3: 1.
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