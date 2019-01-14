14.01.2019 16:20

Историческая победа украинской сборной по хоккею состоялась благодаря «дублю» харьковчанки (ВИДЕО)

В ЮАР состоялся первый тур квалификации к чемпионату мира в Дивизионе 2Б, где в этом году впервые в истории дебютирует женская сборная Украины по хоккею



24tv.ua

Соперницами наших девушек в первом же матче стали хозяйки турнира, сборная ЮАР.

Счет в этой игре открыли харьковчанки.

От харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук.

Первая шайба в истории востановленной национальной сборной счету именно Владиславы Скащук.

Во время второго периода наши хоккеистки Владислава Скащук и Дарья Цимиренко забросили две безответные шайбы.

В итоге, благодаря, в том чиле, победному «дублю» харьковской «Пантеры» - матч завершился победой украинок со счетом 3: 1.