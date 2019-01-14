14.01.2019 17:59

Европейский триумф харьковских сумоистов

Харьковские сумоисты успешно выступили на Кубке Европы.



//kharkivoda.gov.uа

Соревнования прошли с 11 по 13 января в Венгрии.

Участие в этапе Кубка Европы по сумо приняли 450 спортсменов из девяти стран. Сборная Украины показала лучший результат и заняла первое общекомандное место. Весомый вклад в успех принесли харьковские сумоисты, завоевавшие 5 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Победителями этапа Кубка стали:

- Антон Чуев (весовая категория - до 100кг среди мужчин);

- Владимир Белевцов (весовая категория - до 70кг среди спортсменов до 21 года);

- Демид Караченко (весовая категория - до 85кг среди спортсменов до 21 года);

- Ярослав Гамов (весовая категория - свыше 95кг среди спортсменов до 16 лет);

- Мария Дрбоян (абсолютная весовая категория среди женщин). Кроме того, на счету Марии была серебряная медаль в весовой категории свыше 80 кг среди женщин.

Также серебряными призерами стали Станислав Вирченко (весовая категория - до 55кг среди спортсменов до 16 лет) и Дарья Корытина (весовая категория - свыше 70кг среди спортсменок до 18 лет).

Бронзовыми призерами стали: Тимур Пасечник (весовая категория - до 55кг среди спортсменов до 16 лет), Дмитрий Лисняк (весовая категория - до 65кг среди спортсменов до 16 лет), Андрей Анненков (весовая категория - до 92кг среди спортсменов до 21 года), Аркадий Рубин (весовая категория - до 100 кг среди спортсменов до 21 года), Демид Караченко (весовая категория - до 85кг среди мужчин) и Таисия Редченко, которая завоевала медали в соревнованиях среди женщин в абсолютной весовой категории и в весе свыше 80кг. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.