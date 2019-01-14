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14.01.2019  17:59   

Европейский триумф харьковских сумоистов

Харьковские сумоисты успешно выступили на Кубке Европы.


//kharkivoda.gov.uа
Соревнования прошли с 11 по 13 января в Венгрии.
 
Участие в этапе Кубка Европы по сумо приняли 450 спортсменов из девяти стран. Сборная Украины показала лучший результат и заняла первое общекомандное место. Весомый вклад в успех принесли харьковские сумоисты, завоевавшие 5 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.
 
Победителями этапа Кубка стали:
 
- Антон Чуев (весовая категория - до 100кг среди мужчин);
 
- Владимир Белевцов (весовая категория - до 70кг среди спортсменов до 21 года);
 
- Демид Караченко (весовая категория - до 85кг среди спортсменов до 21 года);
 
- Ярослав Гамов (весовая категория - свыше 95кг среди спортсменов до 16 лет);
 
- Мария Дрбоян (абсолютная весовая категория среди женщин). Кроме того, на счету Марии была серебряная медаль в весовой категории свыше 80 кг среди женщин.
 
Также серебряными призерами стали Станислав Вирченко (весовая категория - до 55кг среди спортсменов до 16 лет) и Дарья Корытина (весовая категория - свыше 70кг среди спортсменок до 18 лет).
 
Бронзовыми призерами стали: Тимур Пасечник (весовая категория - до 55кг среди спортсменов до 16 лет), Дмитрий Лисняк (весовая категория - до 65кг среди спортсменов до 16 лет), Андрей Анненков (весовая категория - до 92кг среди спортсменов до 21 года), Аркадий Рубин (весовая категория - до 100 кг среди спортсменов до 21 года), Демид Караченко (весовая категория - до 85кг среди мужчин) и Таисия Редченко, которая завоевала медали в соревнованиях среди женщин в абсолютной весовой категории и в весе свыше 80кг. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  сумо, триумф, харьков
 
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