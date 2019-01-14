14.01.2019 18:51

В Харькове пройдет шахматный турнир «Матч двух столиц»

16 и 17 января в Premier Palace Hotel Kharkiv (пр. Независимости, 2) состоится организованный федерацией шахмат Харьковской области «Матч двух столиц» — команда лучших шахматистов Харькова померяется силами с гостями из Киева.



Фото: NewsRoom

В матче примут участие международные гроссмейстеры, мастера, талантливая молодежь, а также другие ведущие шахматисты Харькова и Киева. В каждую команду войдет по 20 человек.

Среди подтвержденных участников — двукратные Олимпийские чемпионы Павел Эльянов и Александр Моисеенко, четырнадцатая чемпионка мира и первая среди украинских шахматисток Анна Ушенина, чемпион мира в командном зачете Владимир Баклан, серебряный призер Всемирной шахматной Олимпиады-2018 Юлия Осьмак, молодой гроссмейстер Европы Кирилл Шевченко, чемпион мира до 10 лет по рапиду и блицу Тихон Черняев. Помимо участия в матче, известные шахматисты проведут сеансы одновременной игры со всеми желающими.

В рамках масштабного шахматного мероприятия будет проведен турнир среди школьников Харькова и Харьковской области, в котором примут участие ведущие шахматисты-школьники.

В Premier Palace Hotel Kharkiv также будет оборудована фотозона «Гигантские шахматы», где любой желающий сможет сразу получить распечатанные фото. Кроме того, посетители турнира смогут узнать интересные факты и познакомиться с историей шахмат с помощью интерактивных информационных экранов.

«Матч столиц» пройдет с 14:00 до 18:00 16 и 17 января, турнир среди школьников — с 10:00 до 13:00 16 и 17 января. Торжественное закрытие соревнований, награждение победителей и коктейль-вечеринка с живой музыкой начнется 17 января в 19:00 в Бальном зале Premier Palace Hotel Kharkiv. В холле Бального зала с 10:30 до 18:30 16 и 17 января можно будет записаться в шахматные кружки Харькова.