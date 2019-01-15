15.01.2019 10:59

Харьковчанки-бадминтонистки стали призерами этапа Кубка Европы

Международный турнир уровня International Series прошел с 10 по 13 января в столице Эстонии Таллинне.



// ХОГА

Бронзовыми призерами этапа Кубка Европы по бадминтону в женской парной категории стали Марина Ильинская и Елизавета Жаркая. На пути к медали они в 1/16 финала обыграли россиянок Анастасию Шаповалову и Анастасию Семенову со счетом 21:14, 22:20. Потом победили 21:10, 21:13 финский дуэт - Соню Пекколу и Риикку Синко. В четвертьфинале харьковчанки выиграли у соперниц из Хорватии Катарины Галениц и Майи Павлиниц 21:14, 21:8.



Выйти в финал соревнований украинкам помешали датчанки Джули Финне-Ипсен и Май Сурроу, которые выиграли встречу со счетом 21:19, 21:7 и в итоге завоевали золотые медали. В свою очередь, Марина и Елизавета заняли третье место.



«Бронза» харьковчанок стала единственной наградой, которую смогли завоевать украинские бадминтонисты на этом этапе Кубка мира.