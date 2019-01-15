Харьковчанки-бадминтонистки стали призерами этапа Кубка Европы

Международный турнир уровня International Series прошел с 10 по 13 января в столице Эстонии Таллинне.
Бронзовыми призерами этапа Кубка Европы по бадминтону в женской парной категории стали Марина Ильинская и Елизавета Жаркая. На пути к медали они в 1/16 финала обыграли россиянок Анастасию Шаповалову и Анастасию Семенову со счетом 21:14, 22:20. Потом победили 21:10, 21:13 финский дуэт - Соню Пекколу и Риикку Синко. В четвертьфинале харьковчанки выиграли у соперниц из Хорватии Катарины Галениц и Майи Павлиниц 21:14, 21:8.
Выйти в финал соревнований украинкам помешали датчанки Джули Финне-Ипсен и Май Сурроу, которые выиграли встречу со счетом 21:19, 21:7 и в итоге завоевали золотые медали. В свою очередь, Марина и Елизавета заняли третье место.
«Бронза» харьковчанок стала единственной наградой, которую смогли завоевать украинские бадминтонисты на этом этапе Кубка мира.
День склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины – если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь.
Облачная погода продержится весь день. Ночью мелкий дождь со снегом. Утро, день и вечер пройдут без существенных осадков. Cнижение температуры от +1°C утром до -5...-7°С вечером.
В этот день отмечали день Кура и Курки, или Куриный праздник.
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