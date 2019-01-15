15.01.2019 12:49

Кровавое ДТП под Харьковом: появились новые подробности о пострадавших

Удалось выяснить, в каком состоянии пострадавшие.



//hk.npu.gov.ua

Как пронфрмировала пресс-служба ГУ Нацполиции, в микроавтобусе были в основном жители Донецкой и Луганской области. Водитель Хюндай - харьковчанин, девушке, которая погибла в микроавтобусе - 25 лет.

В пресс-службе Облгосаминстрации сообщили, что из 7 госпитализированных в Чугуев 3 уже отпустили домой под наблюдение семейных врачей. Четверо в больнице. Женщина с переломом таза, тоже просится домой, но ее пока не отпускают.

Мужчина с ушибом грудной клетки и брюшной полости и переломом голени в хирургии.

Двое - те же, что и вчера, мужчина и женщина - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации. У мужчины тяжелые переломы двух бедер, он на вытяжке. У женщины черепно-мозговая травма, перелом таза и голени плюс травма позвоночника - находится на дообследовании, врачи выясняют.

Угрозы для жизни ни у кого нет.

Со своей тороны в пресс-службе Горсовета проинформировали, что среди выписанных - мальчика, а 2. женщины с ДТП лечатся, у младшей перелом костей таза.