15.01.2019 13:19

Теннис. Харьковчанка Свитолина уверенно стартовала на турнире Большого шлема

Первая ракетка Украины победили в первом раунде Открытого чемпионата Австралии.



Теннис. Харьковчанка Свитолина уверенно стартовала на турнире Большого шлема



Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом Первенстве Австралии. Элина, получившая в Мельбурне 6-й номер посева, в матче первого круга разгромила швейцарскую спортсменку Викторию Голубич, начинавшую выступления на Australian Open еще с сита квалификации. Свитолина отдала 103-й ракетке мира всего 3 гейма за все противостояние. На стартовую победу на австралийском мейждоре Элина Свитолина потратила чуть более часа игрового времени.

(6) Элина Свитолина - (Q) Виктория Голубич - 6:1, 6:2

Элина Свитолина добилась не просто первой победы на Australian Open - 2019, но и выиграла первый матч во всем новом сезоне. Несмотря на разгромный счет в стартовой партии, можно отметить, что сет прошел в достаточно напряженной борьбе. Во многом Голубич удавалось сохранять лицо благодаря тому, что сама украинская теннисистка чувствовала себя на корте не лучшим образом - не так хорошо работала подача, как минимум, процент попадания первым мячом не дотягивал даже до 50-%.

Несмотря на проблемы Свитолина начала поединок с брейка. В напряженной борьбе, упустив сразу 3 брейк-поинта, Элина таки взяла подачу соперницы, но тут же позволила Виктории отыграться. Через несколько минут украинская теннисистка снова повела с геймом на приеме в активе и на этот раз подтвердила брейк выигранной подачей. Ее, правда, Свитолина взяла не без труда, но теперь уже без брейк-поинтов для соперницы. Когда Элина закрепила первес еще одним брейком, стало понятно, что стартовый сет останется именно за украинкой. Под занавес партии Элина, наконец, расподавалась и без проблем взяла собственный гейм.

Во второй партии Свитолина работала на подаче в разы лучше. Подрос процент попадания первым мячом, да и 7 эйсов в исполнении украинской теннисистки наглядно демонстрируют улучшение ее игры. Элина снова начала партию с брейка, но на этот раз Голубич даже на небольшой отрезок партии вернуться в борьбу не смогла. У Виктории был шанс отыграться моментально, но Свитолина защитила собственную подачу с брейк-поинта и в дальнейшем уже не позволяла сопернице цепляться на приеме.

Под занавес сета Элина смогла оформить еще один брейк, после которого оставалось лишь подать на победу в матче. Гейм Свитолина начала блестяще, повела - 40:0, но проиграла 2 последующих розыгрыша. Такиим образом, точку в противостоянии украинская теннисистка поставила лишь с третьего матч-болла.

Во втором раунде Australian Open - 2019 Элина Свитолина сыграет с Викторией Кузмовой из Словакии, которая на старте турнира добилась волевой победы над еще одной украинской теннисисткой Катериной Козловой.