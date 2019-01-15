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15.01.2019  15:48   

Мировая лига водного поло снова в Харькове

29 января в Первой столице ватерпольная баталия в рамках престижных состязаний.


Мировая лига водного поло снова в Харькове

Национальная сборная Украины по водному поло сыграет свой третий поединок в рамках мужской Мировой лиги сезона-2018/2019.

На этот раз украинская ватерпольная  дружина схлестнется с комнадой Нидерландов.

Тэги:  водное поло, мировая лига, харьков
 
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