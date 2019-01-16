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16.01.2019  15:49   

Хоккей. Харьковские динамовцы не устояли перед Днепром

Хоккеисты Первой столицы уступили днепрянам.


//dynamo.kharkiv.ua
Состоялся поединок 29-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч, в котором харьковское МХК “Динамо” встречался с ХК “Днепр”.
 
МХК “Динамо” – ХК “Днепр” 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
 
Шайбы: 0:1 Коваленко (Афанасьев, Ромащенко), 20:31, 0:2 Коляда (Белоусов, Бондаренко – больш.), 38:22, 0:3 Золотухин (Декало, Коляда), 58:32.
 
Главные тренеры команд Александр Куликов и Дмитрий Пидгурский прокомментировали результат поединка между МХК “Динамо” и ХК “Днепр”.
 
Александр Куликов, МХК “Динамо”:
 
“Второй период для всех команд не очень простой, потому что зона дальняя и начались моменты, когда стали переигрывать смены. За счет этого пошли удаления. И, в общем-то, “Днепр” грамотная команда, реализовала моменты, забила хорошие голы. Хотелось бы их, конечно, поздравить.
 
Но это нам хороший урок, еще будем играть и у нас есть еще полтора месяца до плей-офф. Я думаю, что мы еще сумеем поправить все эти дела и улучшить игру. Тем более, что у нас сейчас появились новые сочетания. Пробовали в игре с “Днепром”, давали играть. Нужно сейчас определиться с теми ребятами, которые в концовке сезона будут играть за команду, которые будут решать задачи в плей-офф.
 
Мы сейчас находимся рядом в турнирной таблице с “Ледяными Волками”, все игры проходят тяжело. В прошедшей игре нам удалось забить, хотя до этого была равная игра и моментов было достаточно у обеих команд, и Гурко отыграл здорово. И, тем не менее, “Волки” дают бой всем соперникам, поэтому игра будет непростая. Если кто-то думает, что просто, то я так не думаю“, – рассказал Александр Петрович.
 
Дмитрий Пидгурский, ХК “Днепр”:
 
“Втягивались тяжело потому что мы за день до игры не катались, 12 часов ехали в автобусе. Без льда, первый период только втягивались. Скажу, что соперник тоже очень здорово играл, оно видно, что команда добавляет от игры к игре. Была тяжелая игра. Потом в третьем периоде сыграли, конечно, очень здорово. То, что мы требуем. 
 
Мы не смотрим на таблицу, я уже как-то говорил, что мы настраиваемся на каждую игру и стараемся выдавать хороший хоккей. После игры с “Донбассом” я говорил, что ту игру мы уже сыграли и готовились на матч в Харькове и снова на “Донбасс”. К игре с “Динамо” была подготовка хорошая, сейчас готовимся на 16 число“, – рассказал Дмитрий Иванович.
 
В следующем туре МХК “Динамо” отправится в гости к столичным “Ледяным Волкам”, котрых недавно разгромило.
Источник:   Официальный сайт МХК Динамо
 Тэги:  хоккей, поражение, харьков, динамо
 
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