Хоккей. Харьковские динамовцы не устояли перед Днепром

16.01.2019 15:49

Хоккеисты Первой столицы уступили днепрянам.

МХК “Динамо” – ХК “Днепр” 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

Шайбы: 0:1 Коваленко (Афанасьев, Ромащенко), 20:31, 0:2 Коляда (Белоусов, Бондаренко – больш.), 38:22, 0:3 Золотухин (Декало, Коляда), 58:32.

Главные тренеры команд Александр Куликов и Дмитрий Пидгурский прокомментировали результат поединка между МХК “Динамо” и ХК “Днепр”.

Александр Куликов, МХК “Динамо”:

“Второй период для всех команд не очень простой, потому что зона дальняя и начались моменты, когда стали переигрывать смены. За счет этого пошли удаления. И, в общем-то, “Днепр” грамотная команда, реализовала моменты, забила хорошие голы. Хотелось бы их, конечно, поздравить.

Но это нам хороший урок, еще будем играть и у нас есть еще полтора месяца до плей-офф. Я думаю, что мы еще сумеем поправить все эти дела и улучшить игру. Тем более, что у нас сейчас появились новые сочетания. Пробовали в игре с “Днепром”, давали играть. Нужно сейчас определиться с теми ребятами, которые в концовке сезона будут играть за команду, которые будут решать задачи в плей-офф.

Мы сейчас находимся рядом в турнирной таблице с “Ледяными Волками”, все игры проходят тяжело. В прошедшей игре нам удалось забить, хотя до этого была равная игра и моментов было достаточно у обеих команд, и Гурко отыграл здорово. И, тем не менее, “Волки” дают бой всем соперникам, поэтому игра будет непростая. Если кто-то думает, что просто, то я так не думаю“, – рассказал Александр Петрович.

Дмитрий Пидгурский, ХК “Днепр”:

“Втягивались тяжело потому что мы за день до игры не катались, 12 часов ехали в автобусе. Без льда, первый период только втягивались. Скажу, что соперник тоже очень здорово играл, оно видно, что команда добавляет от игры к игре. Была тяжелая игра. Потом в третьем периоде сыграли, конечно, очень здорово. То, что мы требуем.

Мы не смотрим на таблицу, я уже как-то говорил, что мы настраиваемся на каждую игру и стараемся выдавать хороший хоккей. После игры с “Донбассом” я говорил, что ту игру мы уже сыграли и готовились на матч в Харькове и снова на “Донбасс”. К игре с “Динамо” была подготовка хорошая, сейчас готовимся на 16 число“, – рассказал Дмитрий Иванович.