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16.01.2019  16:41   

Харьковский Металлист возобновил тренировочный процесс (ФОТО, ВИДЕО)

После всех новогодних и рождественских праздников, хорошо отдохнув и восстановив свои силы, во вторник 15 января футболисты главной команды Металлиста 1925 собрались на свою первую тренировку в 2019 году.


metalist1925.com
Как сообщает официальный сайт Металлиста 1925, под руководством Александра Горяинова ребята начали работу на главном поле клубной детско-юношеской школы. Во время первого тренировочного недели у футболистов будет много беговых занятий, таким образом тренерский штаб увидит функциональное состояние каждого подопечного и сможет скорректировать дальнейшую работу. В общем, как мы уже сообщали, сами сборы будут достаточно интересными, а работа при них максимально разнообразной.
 
Кроме того, за полтора месяца харьковского этапа подготовки тренерский штаб вместе с селекционным отделом должен определиться с кадровым потенциалом команды и представить его на утверждение руководству. Ну, а уж мартовский турецкий сбор будет игровым и таким, что подведет команду к старту весенней части Первой лиги в оптимальном состоянии.
 
"С сегодняшнего дня мы начинаем основной этап подготовки. Его план я и мои ассистенты разрабатывали в течение отпуска еще в ноябре-декабре и уже потом он был утвержден руководством клуба и его учредителями. Во время нескольких микроциклов мы планируем" подтянуть "функциональное состояние футболистов и довольно много поработать с мячами. Также сыграем и ряд товарищеских встреч ", - перед первой тренировкой года сказал главный тренер Александр Горяинов.
 
Среди тех, кто сегодня вышел на первую тренировку, было и несколько новых лиц. Сейчас с командой тренируются потенциальные новички из других команд, которых наши наставники будут пересматривать. Только после этого об их будущем можно будет говорить что-то более предметное.
 
 
 
 
Источник:   Официальный сайт ФК Металлист
 Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков
 
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