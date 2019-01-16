16.01.2019 16:41

Харьковский Металлист возобновил тренировочный процесс (ФОТО, ВИДЕО)

После всех новогодних и рождественских праздников, хорошо отдохнув и восстановив свои силы, во вторник 15 января футболисты главной команды Металлиста 1925 собрались на свою первую тренировку в 2019 году.



metalist1925.com

Как сообщает официальный сайт Металлиста 1925, под руководством Александра Горяинова ребята начали работу на главном поле клубной детско-юношеской школы. Во время первого тренировочного недели у футболистов будет много беговых занятий, таким образом тренерский штаб увидит функциональное состояние каждого подопечного и сможет скорректировать дальнейшую работу. В общем, как мы уже сообщали, сами сборы будут достаточно интересными, а работа при них максимально разнообразной.

Кроме того, за полтора месяца харьковского этапа подготовки тренерский штаб вместе с селекционным отделом должен определиться с кадровым потенциалом команды и представить его на утверждение руководству. Ну, а уж мартовский турецкий сбор будет игровым и таким, что подведет команду к старту весенней части Первой лиги в оптимальном состоянии.

"С сегодняшнего дня мы начинаем основной этап подготовки. Его план я и мои ассистенты разрабатывали в течение отпуска еще в ноябре-декабре и уже потом он был утвержден руководством клуба и его учредителями. Во время нескольких микроциклов мы планируем" подтянуть "функциональное состояние футболистов и довольно много поработать с мячами. Также сыграем и ряд товарищеских встреч ", - перед первой тренировкой года сказал главный тренер Александр Горяинов.

Среди тех, кто сегодня вышел на первую тренировку, было и несколько новых лиц. Сейчас с командой тренируются потенциальные новички из других команд, которых наши наставники будут пересматривать. Только после этого об их будущем можно будет говорить что-то более предметное.