Теннис. Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

Теннисистка Элина Свитолина прошла в третий круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Австралии Australian Open, проходящего в Мельбурне.
Во втором круге соревнований Свитолина победила словачку Викторию Кужмову, которая в предыдущем раунде обыграла другую украинку Екатерину Козлову.
Для победы Элине понадобилось два сета: 6-4, 6-1.
В первой партии Свитолина долгое время уверенно брала свою подачу и создавала проблемы словачке на чужих. Кужмова имела шанс брейкануть, но не воспользовалась тремя попытками в девятом гейме, после чего Элина реализовала сетбол на подаче словачки.
Во втором сете соперница практически не сопротивлялась, дав Свитолиной спокойно оформить два брейка.
Для Свитолиной выход в третий круг на Australian Open стал третьим подряд.
В следующем раунде соревнований Элина встретится с победительницей пары Чжан Шуань (Китай) – Кристина Плишкова (Чехия).
В 2018 году Свитолина дошла до четвертьфинала на Australian Open.
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