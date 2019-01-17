17.01.2019 09:52

Теннис. Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

Теннисистка Элина Свитолина прошла в третий круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Австралии Australian Open, проходящего в Мельбурне.



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Во втором круге соревнований Свитолина победила словачку Викторию Кужмову, которая в предыдущем раунде обыграла другую украинку Екатерину Козлову.



Для победы Элине понадобилось два сета: 6-4, 6-1.



В первой партии Свитолина долгое время уверенно брала свою подачу и создавала проблемы словачке на чужих. Кужмова имела шанс брейкануть, но не воспользовалась тремя попытками в девятом гейме, после чего Элина реализовала сетбол на подаче словачки.



Во втором сете соперница практически не сопротивлялась, дав Свитолиной спокойно оформить два брейка.



Для Свитолиной выход в третий круг на Australian Open стал третьим подряд.



В следующем раунде соревнований Элина встретится с победительницей пары Чжан Шуань (Китай) – Кристина Плишкова (Чехия).



В 2018 году Свитолина дошла до четвертьфинала на Australian Open.

