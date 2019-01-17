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17.01.2019  09:52   

Теннис. Свитолина пробилась в третий круг Australian Open

Теннисистка Элина Свитолина прошла в третий круг первого в сезоне турнира «Большого шлема» Открытого чемпионата Австралии Australian Open, проходящего в Мельбурне.


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Во втором круге соревнований Свитолина победила словачку Викторию Кужмову, которая в предыдущем раунде обыграла другую украинку Екатерину Козлову.

Для победы Элине понадобилось два сета: 6-4, 6-1.

В первой партии Свитолина долгое время уверенно брала свою подачу и создавала проблемы словачке на чужих. Кужмова имела шанс брейкануть, но не воспользовалась тремя попытками в девятом гейме, после чего Элина реализовала сетбол на подаче словачки.

Во втором сете соперница практически не сопротивлялась, дав Свитолиной спокойно оформить два брейка.

Для Свитолиной выход в третий круг на Australian Open стал третьим подряд.

В следующем раунде соревнований Элина встретится с победительницей пары Чжан Шуань (Китай) – Кристина Плишкова (Чехия).

В 2018 году Свитолина дошла до четвертьфинала на Australian Open.
 

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  теннис, свитолина, харьков
 
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