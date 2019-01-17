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17.01.2019  10:49   

Хоккей. Женская сборная, основа которой - харьковчанки - в финальной части чемпионата мира

16 января наши спортсменки в очередном квалификационном матче победили сборную Бельгии 4:1. Все 4 шайбы - на счету харьковчанок.


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Благодаря победе над бельгийками в третьем подряд квалификационном матче женская сборная Украины досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира. Украинки будут играть в дивизионе В.
 
Это первое выступление на чемпионате мира женской сборной Украины по хоккею за всю историю. Квалификационные матчи проходят в южноафриканском городе Кейптаун с 13 по 18 января. Свой первый матч команда сине-желтых провела со сборной ЮАР и завершила победой 3:1, вторыми украинки победили спортсменок из Болгарии (5:1).
 
Напомним, от харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислава Скащук. Отметим значительный вклад харьковчанок в успех сборной.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  хоккей, сборная, харьков
 
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