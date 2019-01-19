Главная Новости Спорт Заслуженная харьковчанка с танцем прошла третий круг Australian Open
19.01.2019  13:13   

Заслуженная харьковчанка с танцем прошла третий круг Australian Open

В ночь на 19 января сразу две украинки играли в третьем круге Australian Open.


//trust.ua

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская встретилась с 16 ракеткой мира Сереной Уильямс, а Элина Свитолина – с Чжан Шуай из Китая.

Как уточняет "Трибуна", Даяна никогда до этого не играла с легендарной американкой. К сожалению, молодая украинка проиграла оба сета – 2:6, 1:6.

Первая ракетка Украины не без проблем прошла Чжан Шуай – 4:6, 6:4, 7:5. В решающем сете Элина отыграла двойной брейк.  Как и в случае с Ястремской, после матча на первый план тоже вышли эмоции. Сначала Элина станцевала победный танец.

После завершения победного танца в сторону своей ложи, харьковчанка дала интервью и подошла к сопернице, еще не ушедшей с корта.

«Теннисный матч — это теннисный матч, конечно, каждый хочет его выиграть. Но как только он заканчивается, борьба завершена. Шуай — очень милый человек. Я играла с ней на выставочном турнире TieBreakTens, и мы хорошо провели время. Иногда мы тренируемся вместе. Но дело ведь не только в теннисе. Очень важно оставаться человеком и быть открытой. Вот такая вот я.Когда кому-то плохо, для меня совершенно нормально — помочь этому человеку», — прокомментировала Свитолиина момент, когда она подошла к сопернице и подбодрила ее на скамейке после тяжелой борьбы.

Украинка также рассказала, что играть им пришлось в очень тяжелых пгодных условиях.

«Когда я вчера проверяла прогноз погоды, он обещал, что будет максимум +20 градусов, поэтому я не ожидала, что будет настолько жарко. На самом деле было очень жарко, но я в таких ситуациях всегда думаю — на другой стороне корта другой человек, которому тоже не очень хорошо в таких условиях, и ей тоже приходится много бегать. Так что я старалась думать, что я в этом аду не одна», - сказала Свитолина.

За путевку в четвертьфинал турнира Элина поборется с представительницей США Мэдисон Киз, занимающей 17-е место в мировом рейтинге WTA.

 

Источник:   Страна
 Тэги:  теннис, харьков, свитолин, ястремская австралия, шлем
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.01 Спорт Теннис. Харьковчанка Свитолина подтвердила, что встречается с французским теннисистом Монфисом (ВИДЕО) 17.01 Спорт Теннис. Свитолина пробилась в третий круг Australian Open (ВИДЕО, Обновлено) 15.01 Спорт Теннис. Харьковчанка Свитолина уверенно стартовала на турнире Большого шлема
 
 

Видео

40 метров 49 сантиметров. Харьковская ёлка официально самая большая в Украине
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 