Главная Новости Спорт Стали известны соперники Харькова в проведении финала УЕФА в 2021 году
19.01.2019  14:18   

Стали известны соперники Харькова в проведении финала УЕФА в 2021 году

Региональная федерация футбола готовит заявку и досье: deadline подачи совпадает с днем проведения футбольного дерби Шахтер-Тоттенхайм в Еврокубках


://kharkov.comments.ua

Организационный комитет и  председатель Харьковской областной федерации футбола Виктор Коваленко провели совещание по представлению документов на конкурс по проведению финала УЕФА.

Участники заседания назвали прямых конкурентов Харькова и ОСК «Металлист».

На проведение финала Суперкубка также подаются белорусский Минск (стадион "Динамо"), финский Хельсинки (Олимпийский стадион) и североирландский Белфаст (стадион «Виндзор Парк»).

УЕФА у себя на сайте сообщает, что все города-претенденты должны подать свои заявки и досье до 15 февраля. Окончательное решение Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций объявит 19 мая 2019.

«Харьков имеет большой опыт в проведении массовых спортивных мероприятий, в частности, Евро-2012. Это не что-то новое для нас. И мы готовы к сотрудничеству, эффективной работы. Матчи такого уровня - это толчок для развития экономики, культуры и туризма », - сказал Виктор Коваленко.

Досье включает в себя 160 вопросов. УЕФА ставит четкие требования к городов-претендентов: безопасность проведения матча, иностранных болельщиков, наличие транспорта и жилья. Виктор Коваленко заявил, что для заполнения досье создадут специальную рабочую группу.

Источник:   Харьков Комментс
 Тэги:  футбол, харьков, металлист, власть, подготовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.01 Спорт Харьковский Металлист возобновил тренировочный процесс (ФОТО, ВИДЕО) 10.01 Спорт Сразу несколько воспитанников Металлиста вызвали на сборы для защиты престижа украинского футбола на юбилейной ХХХ универсиаде в Неаполе (Италия) 28.12 Спорт Мировой футбол возвращается: матч Шахтер-Айнтрахт пройдет в Харькове
 
 

Видео

40 метров 49 сантиметров. Харьковская ёлка официально самая большая в Украине
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 