19.01.2019 14:18

Стали известны соперники Харькова в проведении финала УЕФА в 2021 году

Региональная федерация футбола готовит заявку и досье: deadline подачи совпадает с днем проведения футбольного дерби Шахтер-Тоттенхайм в Еврокубках



://kharkov.comments.ua

Организационный комитет и председатель Харьковской областной федерации футбола Виктор Коваленко провели совещание по представлению документов на конкурс по проведению финала УЕФА.

Участники заседания назвали прямых конкурентов Харькова и ОСК «Металлист».

На проведение финала Суперкубка также подаются белорусский Минск (стадион "Динамо"), финский Хельсинки (Олимпийский стадион) и североирландский Белфаст (стадион «Виндзор Парк»).



УЕФА у себя на сайте сообщает, что все города-претенденты должны подать свои заявки и досье до 15 февраля. Окончательное решение Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций объявит 19 мая 2019.



«Харьков имеет большой опыт в проведении массовых спортивных мероприятий, в частности, Евро-2012. Это не что-то новое для нас. И мы готовы к сотрудничеству, эффективной работы. Матчи такого уровня - это толчок для развития экономики, культуры и туризма », - сказал Виктор Коваленко.



Досье включает в себя 160 вопросов. УЕФА ставит четкие требования к городов-претендентов: безопасность проведения матча, иностранных болельщиков, наличие транспорта и жилья. Виктор Коваленко заявил, что для заполнения досье создадут специальную рабочую группу.