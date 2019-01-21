Харьковчанка Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу в матче четвертого круга Australian Open - Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Встреча украинки с американкой Мэдисон Киз, которая длилась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу Свитолиной.
В матче за выход в 1/2 финала посеянная под 6-м номером Свитолина сыграет с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония, 4-й номер "посева") - Анастасия Севастова (Латвия, 13).
День особенно хорош для учебы и научного творчества. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие.
День будет облачным. Снег, местами метель, будет идти ночью и утром. Днем он ослабнет и к вечеру закончится. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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