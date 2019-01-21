21.01.2019 08:20

Харьковчанка Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина одержала победу в матче четвертого круга Australian Open - Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.



// pravda.com.ua

Встреча украинки с американкой Мэдисон Киз, которая длилась 1 час 35 минут, завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу Свитолиной.

В матче за выход в 1/2 финала посеянная под 6-м номером Свитолина сыграет с победительницей противостояния Наоми Осака (Япония, 4-й номер "посева") - Анастасия Севастова (Латвия, 13).