21.01.2019 11:03

Харьковчанка Свитолина второй год подряд вышла в четвертьфинал Australian Open

В трех сетах 4-я ракетка мира одолела 13-тую - американку Мэдисон Киз.



://unian.net

В Мельбурне завершился поединок 1/8 финала турнира Большого Шлема - Australian Open, в котором украинка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Киз. Матч завершился со счетом 6:2, 1:6, 6:1 в пользу украинской теннисистки. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Первый сет ознаменовался безусловным преимуществом украинки, которая сразу же повела - 4:0 - и довела партию до уверенной победы - 6:2.

Во втором сете все перевернулось с ног на голову. Американка нашла свою игру и выиграла пять геймов подряд (5:0), позволив Свитолиной размочить счет лишь в концовке партии. В итоге - 6:1 в пользу американки. Третья партия стала решающей. Ключевым стал гейм на подаче Свитолиной при счете 1:1, который продолжался около 15 минут. Американка не использовала 5 бреик-пойнтов. Свитолина, в свою очередь, не очень уверенно подавала, но в итоге именно она сделала счет 2:1 в свою пользу. В дальнейшем она дважды забрала подачу соперницы и успешно подала на матч. 6:1.

Таким образом, Элина Свитолина второй год подряд вышла в четвертьфинал Australian Open. Это пока ее самый крупный результат на турнирах Большого Шлема. Ее следующей соперницей будет победительница пары Наоми Осака (Япония) - Анастасия Севастова (Латвия).

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