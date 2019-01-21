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21.01.2019  15:46   

Вольная борьба. Харьковчане - золотые и бронзовые призеры чемпионата Украины

Борцы из Первой столицы успешно выступили на первенстве страны.


//kharkivoda.gov.uа
В Хмельницком состоялись соревнования по вольной борьбе среди мужчин до 23 лет, на которых сборная Харьковщины завоевала 2 золотые и 4 бронзовые награды.
 
Как сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА, чемпионом в весе до 79кг стал Адлан Батаев. Он успешно провел пять поединков, в которых выиграл у борцов из Киевской, Львовской областей, Киева, Хмельницкой области, а в финале – у еще одного представителя Киевской области Рустама Расуева. 
 
Золотую медаль в весовой категории до 86кг получил Демид Караченко. На пути к медали Демид победил соперников из Хмельницкой и Одесской областей, в полуфинале - своего земляка харьковчанина Глеба Гринченко, а в финальном поединке - Алфеса Долидзе из Полтавской области.
 
Бронзовыми призерами стали: Камиль Керимов (весовая категория - до 57кг), Александр Евсеенко (весовая категория - до 61кг), Денис Бороган (весовая категория - до 65кг), Глеб Гринченко (весовая категория - до 86кг).
 
Эти соревнования стали одним из этапов подготовки и формирования сборной команды Украины, которая с 2 по 11 марта в Сербии будет бороться за медали чемпионата Европы среди мужчин и женщин до 23 лет.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  вольная борьба, чемпионы и призеры, харьков
 
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