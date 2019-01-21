21.01.2019 17:49

Биатлон. Харьковчане успешно выступили на чемпионате Украины

Харьковские спортсмены вошли в сборную команды Украины по биатлону



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В поселке Яворов Львовской области состоялся чемпионат Украины по биатлону среди юниоров и юниорок, на котором харьковские спортсмены завоевали серебряную и бронзовую награды.

Второе место в спринте занял Юрий Сытник. Харьковчанин финишировал с результатом 28:09.2. Лучше на этой дистанции смог выступить лишь Сергей Телень из Черниговской области (27:44.6).

Еще один харьковский спортсмен Александр Пономаренко финишировал третьим в масс-старте с результатом 38:50.6. От победителя Евгения Ивченко из Сумской области он отстал на 14.8 сек. Юрий Сытник занял в масс-старте пятое место (39:38.1).

В соревнованиях среди юниорок харьковчанкам войти в число призеров не удалось. Лучший результат показала Оксана Коваленко, которая финишировала седьмой в масс-старте и была девятой в спринте.

По итогам чемпионата были сформированы сборные команды Украины для участия в международных стартах. В их состав вошли и харьковские биатлонисты, воспитанники Украинского восточного центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Так, на юношеском чемпионате мира, который состоится в Словакии с 27 января по 2 февраля, примет участие Юрий Сытник, а на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в городе Сараево (Босния и Герцеговина) с 8 по 16 февраля, за медали будет бороться Степан Кинаш.