21.01.2019 19:21

Сильнейшие харьковские атлеты сразились на региональном первенстве (ВИДЕО)

В манеже спортивного комплекса ХТЗ состоялся чемпионат Харьковской области по легкой атлетике среди юношей и девушек.



//objectiv.tv

Как сообщает МГ Объектив, в Харькве прошел чемпионат области по легкой атлетике среди юношей и девушек.

Для многих участников он стал первым в новой возрастной категории. 16-летняя прыгунья в высоту Олеся Приймак начала год с личного рекорда - метр и 68 см. Этим видом она занимается три года.

В беге на средние дистанции участвовал ряд учеников первого училища физической культуры. Полторы тысячи метров быстрее всех пробежала Владислава Савинова. Отметилась тактической выдержкой: отсиделать за соперницей до последнего круга, а затем взяла лидерство на себя.

На той же дистанции среди юношей фаворитом был двукратный победитель летних чемпионатов Илья Отрешко. Но обидный казус повлиял на результат атлета - за три круга до финиша ему помешала разминавшаяся спортсменка. Она выбежала на дорожку и заставила остановиться. Отрешко все равно победил, но результат оказался далек от желаемого.

В секторе для прыжков в длину победил Самуэль Едокпаи. В лучшей попытке он улетел на 6 метров и 65 см. Сейчас его цель - пройти отбор на мартовскую матчевую встречу между Украиной, Турцией, Францией и Беларусью. Главным считает совершенствование техники прыжка.

По результатам соревнований сформирована сборная области для участия в национальном первенстве.