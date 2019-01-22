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22.01.2019  10:31   

Чемпионат по художественной гимнастике собрет спортсменок разных возрастов

25-26 января состоится открытый чемпионат города Харькова по художественной гимнастике.


// city.kharkov.ua

Соревнования пройдут в Городской комплексной детско-юношеской спортивной школе «Восток» (ул. 12 Апреля, 5-а).

В них примут участие более 300 спортсменок разных возрастов и уровней подготовки из многих городов Украины.

«Приглашаем всех посмотреть праздник красоты и грации. Вас ждет интересное и увлекательное зрелище, борьба за призовые места и финальные выступления лучших гимнасток!» - пригласили харьковчан на соревнования в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  художественная гимнастика, чемпионат, харьков
 
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