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22.01.2019  15:19   

Лыжные гонки и биатлон. Харьковские паралимпийки триумфально выступили на Кубке мира

Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко успешно выступили в Швеции.


//kharkivoda.gov.uа
Харьковчанки в составе Национальной паралимпийской сборной Украины завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который состоялся в городе Эстерсунд.
 
На счету украинцев было 6 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых наград. Из них 1 золотую, 6 серебряных и 3 бронзовые медали завоевали харьковчанки.
 
Оксана Шишкова, которая выступает среди спортсменок с нарушением зрения, победила в спринте лыжных гонок, завоевала серебряные медали в биатлонном спринте, в индивидуальной гонке по биатлону, в лыжных гонках на средней дистанции и в эстафете лыжных гонок, а также стала бронзовым призером в лыжных гонках на длинной дистанции.
 
Людмила Ляшенко в соревнованиях среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата в классе «стоя» завоевала серебряные медали в спринте лыжных гонок и биатлона, а также бронзовые награды в лыжных гонках на длинной дистанции и в индивидуальных гонках по биатлону.
 
По итогам соревнований сборная Украины заняла первое место по общему количеству наград и второе - по количеству золотых медалей, уступив только команде США, на счету которой было 11 золотых наград.
 
Сейчас паралимпийская сборная Украины готовится к чемпионату мира, который с 15 по 24 февраля будет принимать Канада. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  триумф, лыжные гонки и биатлон, харьков
 
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