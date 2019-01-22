22.01.2019 15:19

Лыжные гонки и биатлон. Харьковские паралимпийки триумфально выступили на Кубке мира

Оксана Шишкова и Людмила Ляшенко успешно выступили в Швеции.



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Харьковчанки в составе Национальной паралимпийской сборной Украины завоевали 10 медалей на этапе Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который состоялся в городе Эстерсунд.

На счету украинцев было 6 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых наград. Из них 1 золотую, 6 серебряных и 3 бронзовые медали завоевали харьковчанки.

Оксана Шишкова, которая выступает среди спортсменок с нарушением зрения, победила в спринте лыжных гонок, завоевала серебряные медали в биатлонном спринте, в индивидуальной гонке по биатлону, в лыжных гонках на средней дистанции и в эстафете лыжных гонок, а также стала бронзовым призером в лыжных гонках на длинной дистанции.

Людмила Ляшенко в соревнованиях среди спортсменок с нарушением опорно-двигательного аппарата в классе «стоя» завоевала серебряные медали в спринте лыжных гонок и биатлона, а также бронзовые награды в лыжных гонках на длинной дистанции и в индивидуальных гонках по биатлону.

По итогам соревнований сборная Украины заняла первое место по общему количеству наград и второе - по количеству золотых медалей, уступив только команде США, на счету которой было 11 золотых наград.

Сейчас паралимпийская сборная Украины готовится к чемпионату мира, который с 15 по 24 февраля будет принимать Канада. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.