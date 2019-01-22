Золото и серебро привезли из Польши юные бадминтонистки

22.01.2019 15:30

Харьковские спортсмены завоевали пять наград на международном юношеском турнире, который прошел в польском городе Медика.

Участие в соревнованиях приняли бадминтонисты из Польши, Беларуси и Украины, которые разыграли медали в четырех возрастных группах. В старших возрастных группах успешно выступили харьковчане, завоевав 3 золотые и 2 серебряные медали.

В возрастной категории U-15 две золотые медали завоевала София Лаврова. Она победила в женской «одиночке», выиграв в финале 21:7, 21:14 у другой харьковчанки Анастасии Ерохиной. Также София вместе Анастасией Ерохиной победили в парной женской категории.

Еще одну золотую медаль завоевала Александра Боцман, которая стала победительницей в женской одиночной категории среди спортсменок U-13. В финале она со счетом 21:18, 21:12 выиграла у харьковской бадминтонистки Дарьи Кошечкиной, которая, соответственно, заняла второе место.