Главная Новости Спорт Золото и серебро привезли из Польши юные бадминтонистки
22.01.2019  15:30   

Золото и серебро привезли из Польши юные бадминтонистки

Харьковские спортсмены завоевали пять наград на международном юношеском турнире, который прошел в польском городе Медика.


// ХОГА
Участие в соревнованиях приняли бадминтонисты из Польши, Беларуси и Украины, которые разыграли медали в четырех возрастных группах. В старших возрастных группах успешно выступили харьковчане, завоевав 3 золотые и 2 серебряные медали.

В возрастной категории U-15 две золотые медали завоевала София Лаврова. Она победила в женской «одиночке», выиграв в финале 21:7, 21:14 у другой харьковчанки Анастасии Ерохиной. Также София вместе Анастасией Ерохиной победили в парной женской категории.

Еще одну золотую медаль завоевала Александра Боцман, которая стала победительницей в женской одиночной категории среди спортсменок U-13. В финале она со счетом 21:18, 21:12 выиграла у харьковской бадминтонистки Дарьи Кошечкиной, которая, соответственно, заняла второе место.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, харьков
 
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