Золото и серебро привезли из Польши юные бадминтонистки

Харьковские спортсмены завоевали пять наград на международном юношеском турнире, который прошел в польском городе Медика.
В возрастной категории U-15 две золотые медали завоевала София Лаврова. Она победила в женской «одиночке», выиграв в финале 21:7, 21:14 у другой харьковчанки Анастасии Ерохиной. Также София вместе Анастасией Ерохиной победили в парной женской категории.
Еще одну золотую медаль завоевала Александра Боцман, которая стала победительницей в женской одиночной категории среди спортсменок U-13. В финале она со счетом 21:18, 21:12 выиграла у харьковской бадминтонистки Дарьи Кошечкиной, которая, соответственно, заняла второе место.
Хороший день, чтобы посвятить его текущим делам. Вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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