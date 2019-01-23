23.01.2019 14:46

Теннис. Харьковчанка Свитолина прекращает борьбу на турнире Большого шлема (ВИДЕО)

Первой ракетке Украины не удалось прорваться через четвертьфинальный барьер, спортсменка уступает Второй Вильямс.



sport.ua

Лидер теннисного рейтинга Украины Элина Свитолина потерпела поражение в четвертьфинале Australian Open-2019 от японки Наоми Осака, которую часто называют Второй Сереной Вильямс.

В первой партии спортсменки с шестого гейма (4:2 в пользу Наоми) дважды обмениваются брейками.

Но в решающем гейме Осака доводит до победного конца партию, с четвертого сетбола оставляя ее за собой: 6:4.

Во второй партии Элина в борьбе, но пригрывает пять геймов подряд (5:1).

Отметим, что Элина после первой проигранной во втором сете подачи взяла медперерыв.

Отыграв один гейм, харьковчанка устпает сет - 6:1 - и матч.

Итог - поражение Элины Свитолиной 4:6, 1:6.

Теперь японка сравняла счет в личных встречах с - 3:3.