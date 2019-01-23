Теннис. Харьковчанка Свитолина прекращает борьбу на турнире Большого шлема (ВИДЕО)

Первой ракетке Украины не удалось прорваться через четвертьфинальный барьер, спортсменка уступает Второй Вильямс.
Гороскоп на сегодняшний день удачен, звезды обещают вам энергичность и неутомимость практически в любых сферах жизни, в том числе и в любви.
Среда будет пасмурной. Ночью и утром туман, видимость 200–500 м. Утром начнется мелкий снег, позже он перерастет в метель с порывами ветра до 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
Второе название сегодняшнего праздника каллиграфии – День ручного письма.
влажн.:
давл.:
ветер: