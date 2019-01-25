Харьков принимал борцов из семи стран мира

С 22 по 24 января во Дворце спорта «Локомотив» состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди кадетов памяти Заслуженного тренера Украины Леонида Дуная.
Во время торжественной церемонии открытия всех присутствующих от Харьковской облгосадминистрации поздравил начальник Управления по делам молодежи и спорта Виталий Кириленко.
На протяжении двух дней турнира борцы спорили за медали в индивидуальных соревнованиях, а в заключительный - поборолись за командные награды. В командных соревнованиях победила сборная Грузии, а сборная Украины заняла второе место.
По итогам личных соревнований хозяева ковров - харьковские борцы завоевали 4 серебряные награды.
Владимир Качанов стал серебряным призером в весе до 80кг. На пути к финалу он победил соперников из Одессы, Сум, Львова и Донецкой области, а в поединке за «золото» уступил Давиту Когуашвили из Грузии.
Рустам Пелин в весовой категории до 110кг поборол трех соперников из Донецкой области и также вышел в финал, где уступил грузину Николозу Барабадзе.
Еще две награды завоевали девушки. Альбина Рилля в весовой категории до 53кг выиграла у трех соперниц из Житомира и одной - из Херсона, но в финале уступила другой представительнице Херсонской области Наталье Кливчуцкой.
В весовой категории до 65кг серебряным призером стала Дарья Рутенко. На пути к финалу она победила харьковчанку Анастасию Анисимову и соперницу из Днепра, но в решающем поединке уступила Евгении Седых из Донецкой области.
Турнир памяти Леонида Дуная, по традиции, открыл новый сезон в украинской борьбе и стал для спортсменов одним из этапов подготовки к чемпионату Украины среди кадетов, который с 16 по 19 апреля состоится в городе Бахмут Донецкой области.
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