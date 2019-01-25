Харьков принимал борцов из семи стран мира

25.01.2019 14:30

С 22 по 24 января во Дворце спорта «Локомотив» состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди кадетов памяти Заслуженного тренера Украины Леонида Дуная.

Участие в соревнованиях приняли 470 юношей и девушек 2002-2004 годов рождения из Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Украины.

Во время торжественной церемонии открытия всех присутствующих от Харьковской облгосадминистрации поздравил начальник Управления по делам молодежи и спорта Виталий Кириленко.

На протяжении двух дней турнира борцы спорили за медали в индивидуальных соревнованиях, а в заключительный - поборолись за командные награды. В командных соревнованиях победила сборная Грузии, а сборная Украины заняла второе место.

По итогам личных соревнований хозяева ковров - харьковские борцы завоевали 4 серебряные награды.

Владимир Качанов стал серебряным призером в весе до 80кг. На пути к финалу он победил соперников из Одессы, Сум, Львова и Донецкой области, а в поединке за «золото» уступил Давиту Когуашвили из Грузии.

Рустам Пелин в весовой категории до 110кг поборол трех соперников из Донецкой области и также вышел в финал, где уступил грузину Николозу Барабадзе.

Еще две награды завоевали девушки. Альбина Рилля в весовой категории до 53кг выиграла у трех соперниц из Житомира и одной - из Херсона, но в финале уступила другой представительнице Херсонской области Наталье Кливчуцкой.

В весовой категории до 65кг серебряным призером стала Дарья Рутенко. На пути к финалу она победила харьковчанку Анастасию Анисимову и соперницу из Днепра, но в решающем поединке уступила Евгении Седых из Донецкой области.

Турнир памяти Леонида Дуная, по традиции, открыл новый сезон в украинской борьбе и стал для спортсменов одним из этапов подготовки к чемпионату Украины среди кадетов, который с 16 по 19 апреля состоится в городе Бахмут Донецкой области.