28.01.2019 13:19
Хоккей. Харьковскому Динамо не удалось справиться с Кременчуком (ВИДЕО)
Состоялся поединок 33-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч
//dynamo.kharkiv.ua
В ходе 33-го тура МХК Динамо встречалось с Кременчуком.
Встреча прошла неудачно для харьковской команды.
МХК “Динамо” – ХК “Кременчук” 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)
Шайбы: 0:1 Толстушко (Зайцев, Грицких – больш.), 16:32, 0:2 Ефимочкин (Шиманский), 18:30, 0:3Кривошапкин (Красильников, Тютченко), 35:06, 0:4 Толстушко (Гриценко, Ворона – больш.), 38:08, 1:4 Чердак (Олейник, Новиков), 57:45, 1:5 Шиманский (Севрюгин), 58:27, 2:5 Чердак, 58:43.
МХК Динамо: Мамедов (Бандурян); Скрипец – Поддубный, Лисин – Бабчук, Забулонов – Наливайко, Шматько – Друбецкой; Чердак (К) – Новиков – Олейник, Кобиков (А) – Максименко (А) – Худяков, Халин – Сиротенко – Пойманов, Колядинский – Праведный – Геворкян.
Кременчук: Гордюшин (Петленко); Боевых – Грицких, Севрюгин – Бельский, Шпак – Горлушко, Савицкий – Толстушко; Зайцев – Фурса – Киселёв, Савченко – Гриценко (К) – Ворона, Тютченко (А) – Красильников – Кривошапкин (А), Шиманский – Роганов – Ефимочкин.
В следующем туре МХК “Динамо” встретиться в Харькове со столичными “Ледяными Волками”.