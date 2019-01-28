Легкая атлетика. Харьковчанка Екатерина Табашник - чемпионка чешского турнира

Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник одержала победу в прыжках в высоту на соревнованиях в чешском Густопече.
Вера в себя, которой сегодня наделят звезды, позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
Неделя начнется с понижения температуры. Облачно с прояснениями. Ночью снег. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Праздник был учрежден, чтобы пользователи сети не забывали о соблюдении правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.
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