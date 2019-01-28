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28.01.2019  15:16   

Легкая атлетика. Харьковчанка Екатерина Табашник - чемпионка чешского турнира

Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник одержала победу в прыжках в высоту на соревнованиях в чешском Густопече.


//sportevents.kharkiv.ua
Екатерина Табашник уверенно дошла до 1,91 метра, где допустила одну ошибку, но со второй попытки все же взяла высоту, а затем покорила 1,94 м, 1,97 м и с первой попытки установила новый личный рекорд - 1,99 метра.
 
Украинка ушла и на 2,01, но эту планку уже в статусе победительницы соревнований покорить не смогла.
 
Еще одна украинка Ярослава Магучих заняла второе место также с результатом 1.99 метра.
 
Этот результат - обновление собственного рекорда Европы U-20 в помещении и повторение рекорда мира U-20 в помещении, принадлежащем американцы Вашти Каннингем.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  легкая атлетика, чемпионка, харьков, табашник, рекорд
 
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