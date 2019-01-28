28.01.2019 15:16

Легкая атлетика. Харьковчанка Екатерина Табашник - чемпионка чешского турнира

Харьковская легкоатлетка Екатерина Табашник одержала победу в прыжках в высоту на соревнованиях в чешском Густопече.



//sportevents.kharkiv.ua

Екатерина Табашник уверенно дошла до 1,91 метра, где допустила одну ошибку, но со второй попытки все же взяла высоту, а затем покорила 1,94 м, 1,97 м и с первой попытки установила новый личный рекорд - 1,99 метра.

Украинка ушла и на 2,01, но эту планку уже в статусе победительницы соревнований покорить не смогла.

Еще одна украинка Ярослава Магучих заняла второе место также с результатом 1.99 метра.

Этот результат - обновление собственного рекорда Европы U-20 в помещении и повторение рекорда мира U-20 в помещении, принадлежащем американцы Вашти Каннингем.