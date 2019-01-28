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28.01.2019  18:11   

Велоспорт. Харьковчанка выиграла Кубок мира

Первостоличница Елена Старикова заняла 1-е место в общем зачете Кубка мира на велотреке сезона 2018/2019 годов.


24tv.ua
На завершающем, шестом, этапе Кубка мира, который проходил в Гонконге, 26 января Елена Старикова в индивидуальном спринте финишировала четвертой.
 
Но набранных очков хватило, чтобы в общем зачете стать победительницей Кубка мира.
 
Кроме того, 25 января Елена Старикова вместе с Любовью Басовой заняла второе место в командном спринте.
 
В общем зачете, по итогам всех шести этапов, велосипедистки также стали вторыми.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  велоспорт, победительница, харьков
 
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