28.01.2019 18:11

Велоспорт. Харьковчанка выиграла Кубок мира

Первостоличница Елена Старикова заняла 1-е место в общем зачете Кубка мира на велотреке сезона 2018/2019 годов.



24tv.ua

На завершающем, шестом, этапе Кубка мира, который проходил в Гонконге, 26 января Елена Старикова в индивидуальном спринте финишировала четвертой.

Но набранных очков хватило, чтобы в общем зачете стать победительницей Кубка мира.

Кроме того, 25 января Елена Старикова вместе с Любовью Басовой заняла второе место в командном спринте.

В общем зачете, по итогам всех шести этапов, велосипедистки также стали вторыми.