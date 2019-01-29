29.01.2019 08:36

Женский хоккей: Пантеры поднялись на вторую строчку турнирной таблицы

Харьковские «Пантеры» завоевали две уверенные победы в 4-м туре чемпионата Украины.



// ХОГА

Победой с с разгромным счетом закончились два матча со столичной командой «Автомобилист» .

Так, в 11-й игре 4 тура чемпионата Украины по хоккею с шайбой среди женщин «Пантеры» обыграли «Автомобилист» 13:3. В 12-й игре харьковчанки победили 16:0.

На данный момент с результатом в 12 очков харьковская команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, уступая 3 очка киевской команде «Украиночка»