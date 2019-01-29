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29.01.2019  13:41   

Водное поло. Приближается супербаталия мирового уровня Украина-Нидерланды

В Харькове - матч Мировой лиги в водному поло.


//total-waterpolo.com

Сеголня в Первой столице - событие мирового уровня.

В бескомпромиссной схватке схлестнутся сборные Украны и и Нидерландов.

Трансляцию 4 игры в рамках Мировой лиги между национальными сборными командами можно будет посмотреть сегодня в 21:00 в прямом ефире.

Тэги:  водное поло, мировая лига, харьков
 
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