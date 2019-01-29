Водное поло. Приближается супербаталия мирового уровня Украина-Нидерланды

В Харькове - матч Мировой лиги в водному поло.
Сеголня в Первой столице - событие мирового уровня.
В бескомпромиссной схватке схлестнутся сборные Украны и и Нидерландов.
Трансляцию 4 игры в рамках Мировой лиги между национальными сборными командами можно будет посмотреть сегодня в 21:00 в прямом ефире.
Повышенные эмоциональность и любознательность дарит шансы провести яркий, насыщенный день. Единственное, чего следует избегать, – это споров.
Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться мелкий снег с дождем.
Трагическая гибель студенческого отряда под Крутами стала символом патриотизма и жертвенности в борьбе за независимую Украину.
влажн.:
давл.:
ветер: