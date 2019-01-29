29.01.2019 13:41

Водное поло. Приближается супербаталия мирового уровня Украина-Нидерланды

В Харькове - матч Мировой лиги в водному поло.



//total-waterpolo.com

Сеголня в Первой столице - событие мирового уровня.

В бескомпромиссной схватке схлестнутся сборные Украны и и Нидерландов.

Трансляцию 4 игры в рамках Мировой лиги между национальными сборными командами можно будет посмотреть сегодня в 21:00 в прямом ефире.