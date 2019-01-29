29.01.2019 19:01

В Первой столице пройдет Kharkiv International Marathon

14 апреля 2019 года в Харькове состоится одно из крупнейших беговых мероприятий Украины – 6-й Международный марафон - запоминающийся праздник спорта и здорового образа жизни.



//city.kharkov.ua

В этом году предлагается принять участие в забегах на такие дистанции: 42,195k, 10k, 4,2195k, эстафета 2x21,1k, family run 1,6k.

Трассы пройдут через самые красивые места Харькова: по улицам Сумской, Пушкинской, проспекту Науки. Участники пробегут через парки им. М. Горького и им. Т. Шевченко. Увидят достопримечательности города: площадь Конституции и площадь Архитекторов, «Зеркальная струя», Исторический музей, памятник мифическому основателю города.

Цель мероприятия - популяризировать бег в Украине, объединив профессиональных бегунов, любителей и начинающих со всей страны.

На сегодняшний день для участия в беговом мероприятии зарегистрировалось следующее количество людей:

на дистанцию 42,195 км (марафон) зарегистрировалось 210 участников

на дистанцию 10 км – 235 участников

на дистанцию 4,2195 км (минимарафон) – 36 участников

на эстафету 2х21,1 км – 89 команд

family run 1,6км – 24 участника.

Напомним, что Международный марафон в Харькове проводят ежегодно, он внесен в Книгу рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. В марафоне 2018 года приняли участие более 10 тыс. человек из 15 стран мира и был установлен рекорд на самой длинной дистанции. Кенийский бегун Серем Бенджамин Кипроп пробежал 42 км за 2 часа 18 минут и 13 секунд. Он побил предыдущий рекорд - 2 часа 23 мин. 1 сек.

Для участников, которые хотят оценить свою физическую подготовку для участия в предстоящем «Харьковском международном марафоне», также открыта регистрация на полумарафон, который состоится 24 марта 2019 года.