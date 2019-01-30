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30.01.2019  11:30   

Харьковчан приглашают принять участие в полумарафоне

Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon 2019» состоится 24 марта в Харькове.


://city.kharkov.ua

К участию приглашаются все желающие. Дистанции полумарафона – 5 и 21 км.

По словам организаторов, участие в забеге даст возможность спортсменам оценить свою физическую подготовку перед Харьковским международным марафоном.

На сегодняшний день для участия в забеге уже зарегистрировалось около 400 человек.

Ознакомиться с подробной информацией о спортивном мероприятии, а также подать заявку на участие можно здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  марафон, новая трасса, харьков, науки
 
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