Харьковчан приглашают принять участие в полумарафоне

Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon 2019» состоится 24 марта в Харькове.
К участию приглашаются все желающие. Дистанции полумарафона – 5 и 21 км.
По словам организаторов, участие в забеге даст возможность спортсменам оценить свою физическую подготовку перед Харьковским международным марафоном.
На сегодняшний день для участия в забеге уже зарегистрировалось около 400 человек.
Ознакомиться с подробной информацией о спортивном мероприятии, а также подать заявку на участие можно здесь.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
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