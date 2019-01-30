30.01.2019 11:30

Харьковчан приглашают принять участие в полумарафоне

Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon 2019» состоится 24 марта в Харькове.



://city.kharkov.ua

К участию приглашаются все желающие. Дистанции полумарафона – 5 и 21 км.



По словам организаторов, участие в забеге даст возможность спортсменам оценить свою физическую подготовку перед Харьковским международным марафоном.



На сегодняшний день для участия в забеге уже зарегистрировалось около 400 человек.



Ознакомиться с подробной информацией о спортивном мероприятии, а также подать заявку на участие можно здесь.