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30.01.2019  14:49   

Водное поло. Украинская сборная не смогла справиться с голландцами (ФОТО, ВИДЕО)

Четвертая игра украинцев в Мировой группе оказалась неудачной для нашей сборной.


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29 января 2019 в г.. Харькове на базе бассейна НТУ "ХПИ" состоялась игра Мировой лиги по водному поло.

Матч провели мужские команды Украины и Нидерландов.

Увы, но добиться успеха против одного  из европейских грандов не удалось.

Национальная сборная Украины потерпела поражение 5:15.

Тэги:  водное поло, мировая лига, харьков, украина-нидерланды
 
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