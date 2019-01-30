Водное поло. Украинская сборная не смогла справиться с голландцами (ФОТО, ВИДЕО)

Четвертая игра украинцев в Мировой группе оказалась неудачной для нашей сборной.
29 января 2019 в г.. Харькове на базе бассейна НТУ "ХПИ" состоялась игра Мировой лиги по водному поло.
Матч провели мужские команды Украины и Нидерландов.
Увы, но добиться успеха против одного из европейских грандов не удалось.
Национальная сборная Украины потерпела поражение 5:15.
День идеален для реализации самых смелых планов. Отличное время, чтобы показать себя в самом выгодном свете и добиться успеха в самых сложных делах.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица.
Этот день в народе называли еще Антонина-половина. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна.
влажн.:
давл.:
ветер: