30.01.2019 18:18

В Харькове - гонки на собачьих упряжках

Желающие окунуться атмосферу севера смогут это сделать в лесопарке на Winter Dog Fest 2019.



vecherniy.kharkov.ua

2 февраля 2019 года, в 10:00 в лесопарковой зоне г. Харькова (Белгородское шоссе, 1) состоятся соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта «Winter Dog Fest 2019».

В программе:

Гонка ездовых собак

Катание на упряжках

Зимние забавы от аниматоров для детей и взрослых

Возможность общения с мегапозитивными собачками

Бесплатные активности от Митсубиши Моторс

Соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта «Winter Dog Fest 2019» проводятся с целью популяризации ездового спорта, широкого привлечения населения к занятиям спортом, пропагандой здорового образа жизни, развитие бережного отношения к природе и животным.