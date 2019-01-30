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30.01.2019  18:18   

В Харькове - гонки на собачьих упряжках

Желающие окунуться атмосферу севера смогут это сделать в лесопарке на Winter Dog Fest 2019.


vecherniy.kharkov.ua
2 февраля 2019 года, в 10:00 в лесопарковой зоне г. Харькова (Белгородское шоссе, 1) состоятся соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта «Winter Dog Fest 2019». 
 
В программе: 
 
Гонка ездовых собак 
 
Катание на упряжках 
 
Зимние забавы от аниматоров для детей и взрослых 
 
Возможность общения с мегапозитивными собачками 
 
Бесплатные активности от Митсубиши Моторс
 
Соревнования по снежным дисциплинам ездового спорта «Winter Dog Fest 2019» проводятся с целью популяризации ездового спорта, широкого привлечения населения к занятиям спортом, пропагандой здорового образа жизни, развитие бережного отношения к природе и животным.
Тэги:  winter dog fest 2019, собачьи упряжки, харьков
 
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