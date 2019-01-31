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31.01.2019  12:49   

Шорт-трек. Харьковчанин завоевал лицензию на Олимпиаду

Удачно выступив на чемпионате мира первостоличник Никита Немиро стал участником зимних юношеских Олимпийских игр - 2020.


newsroom.kh.ua
С 25 по 27 января в канадском городе Монреаль состоялся чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров и юниорок.
 
На соревнованиях харьковчанин Никита Немиро занял 32-е место на дистанции 1000 метров, что позволило ему попасть в число спортсменов, получивших лицензии на III Юношеские олимпийские игры, которые состоятся в швейцарской Лозанне.
 
Кроме Никиты, в шорт-треке Украину также будет представлять киевлянка Мария Узакова, которая заняла 20-е место на дистанции 500 метров.
 
Лучший результат на чемпионате мира украинцы показали в женской эстафете.
 
Харьковские спортсменки Виктория Червенко, Ульяна Дуброва и София Хочина, а также киевлянка Мария Узакова заняли десятое место.
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  шорт-трек, олимпиада, харьков
 
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