31.01.2019 12:49

Шорт-трек. Харьковчанин завоевал лицензию на Олимпиаду

Удачно выступив на чемпионате мира первостоличник Никита Немиро стал участником зимних юношеских Олимпийских игр - 2020.



newsroom.kh.ua

С 25 по 27 января в канадском городе Монреаль состоялся чемпионат мира по шорт-треку среди юниоров и юниорок.

На соревнованиях харьковчанин Никита Немиро занял 32-е место на дистанции 1000 метров, что позволило ему попасть в число спортсменов, получивших лицензии на III Юношеские олимпийские игры, которые состоятся в швейцарской Лозанне.

Кроме Никиты, в шорт-треке Украину также будет представлять киевлянка Мария Узакова, которая заняла 20-е место на дистанции 500 метров.

Лучший результат на чемпионате мира украинцы показали в женской эстафете.

Харьковские спортсменки Виктория Червенко, Ульяна Дуброва и София Хочина, а также киевлянка Мария Узакова заняли десятое место.