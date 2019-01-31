В Харькове пройдет всеукраинский турнир по вольной борьбе

VIII Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Колизей-2019» состоится 1 февраля в Харьковском дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).
В турнире примут участие более 200 спортсменов - около 30 команд из разных городов Украины, а также команда из Молдовы. Спортсмены будут соревноваться в 18 весовых категориях. Возраст участников - от 9 до 18 лет.
Программа соревнований:
10:00 – торжественное открытие;
10:30 – начало соревнований;
17:00 – финальная часть;
18:30 – награждение победителей и призеров турнира.
Вход - свободный.
Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела. Любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры.
Больших осадков синоптики не обещают, но солнце будет редко показываться из-за облаков. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, умеющие делать мир прекраснее, а женщин – счастливее.
влажн.:
давл.:
ветер: