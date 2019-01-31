31.01.2019 10:59

В Харькове пройдет всеукраинский турнир по вольной борьбе

VIII Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Колизей-2019» состоится 1 февраля в Харьковском дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).



// city.kharkov.ua

В турнире примут участие более 200 спортсменов - около 30 команд из разных городов Украины, а также команда из Молдовы. Спортсмены будут соревноваться в 18 весовых категориях. Возраст участников - от 9 до 18 лет.

Программа соревнований:

10:00 – торжественное открытие;

10:30 – начало соревнований;

17:00 – финальная часть;

18:30 – награждение победителей и призеров турнира.



Вход - свободный.