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31.01.2019  10:59   

В Харькове пройдет всеукраинский турнир по вольной борьбе

VIII Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Колизей-2019» состоится 1 февраля в Харьковском дворце спорта (пр. Петра Григоренко, 2).


// city.kharkov.ua

В турнире примут участие более 200 спортсменов - около 30 команд из разных городов Украины, а также команда из Молдовы. Спортсмены будут соревноваться в 18 весовых категориях. Возраст участников - от 9 до 18 лет.

Программа соревнований:
10:00 – торжественное открытие; 
10:30 – начало соревнований;
17:00 – финальная часть; 
18:30 – награждение победителей и призеров турнира.
 
Вход - свободный.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вольная борьба, турнир, харьков
 
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