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31.01.2019  18:19   

Золотой медальный урожай харьковских велосипедистов

Юные велосипедисты завоевали массу наград на соревнованиях в Беларуси.


//kharkivoda.gov.ua
Состоялся открытый чемпионат Минска по велоспорту на треке, об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
На соревнованиях спортсмены Харьковщины завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Почти все медали харьковчане завоевали в соревнованиях среди юниоров. Трижды на высшую ступень пьедестала почета поднимался Богдан Данильчук. Он выиграл спринт, гит на 1000 метров и групповые гонки.
 
Еще две золотые медали завоевала Алла Белецкая. Она была первой в гите на 500 метров и спринте среди юниорок.
 
Серебряным призером в групповой гонке среди юниоров стал Михаил-Ярослав Дудко.
 
Бронзовую медаль в гите на 1000 метров в соревнованиях среди мужчин завоевал Владислав Денисенко.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  велоспорт, чемпион, харьков
 
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