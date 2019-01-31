31.01.2019 18:19

Золотой медальный урожай харьковских велосипедистов

Юные велосипедисты завоевали массу наград на соревнованиях в Беларуси.



//kharkivoda.gov.ua

Состоялся открытый чемпионат Минска по велоспорту на треке, об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

На соревнованиях спортсмены Харьковщины завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Почти все медали харьковчане завоевали в соревнованиях среди юниоров. Трижды на высшую ступень пьедестала почета поднимался Богдан Данильчук. Он выиграл спринт, гит на 1000 метров и групповые гонки.

Еще две золотые медали завоевала Алла Белецкая. Она была первой в гите на 500 метров и спринте среди юниорок.

Серебряным призером в групповой гонке среди юниоров стал Михаил-Ярослав Дудко.

Бронзовую медаль в гите на 1000 метров в соревнованиях среди мужчин завоевал Владислав Денисенко.