01.02.2019 12:20

Президент назначил стипендии харьковским паралимпийцам и их тренерам

Президент Украины Петр Порошенко назначил стипендии выдающимся спортсменам по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и их тренерам за спортивные достижения в 2017-2018 годах.



://city.kharkov.ua

Соответствующий Указ опубликован на официальном сайте Президента.



Так, стипендии назначили восьми харьковским паралимпийцам и их тренерам в размере от 7 до 15 тыс. грн.



Среди награжденных спортсменов: Евгения Бреус - серебряный призер чемпионата мира 2017 года по фехтованию на колясках; Виталий Казаков - чемпион ХII зимних Паралимпийских игр 2018 года по биатлону; Виталий Лукьяненко - чемпион ХII зимних Паралимпийских игр 2018 года по биатлону; Людмила Ляшенко - чемпионка ХII зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам; Руслан Перехода - чемпион ХII зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам; Марина Поддубная - чемпионка Европы 2018 года по плаванию; Юрий Уткин - чемпион ХII зимних Паралимпийских игр 2018 года по лыжным гонкам; Оксана Шишкова - чемпионка ХII зимних Паралимпийских игр 2018 года по биатлону.