01.02.2019 15:41

Харьковские хоккеисты разгромили киевлян (ВИДЕО)

МХК Динамо обыграло Ледяных Волков.



//dynamo.kharkiv.ua

Харьковские хоккеисты в ходе поединка 34-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги – Пари-матч, в котором встречались МХК Динамо и Ледяные Волки (Киев) взяли верх на столичной командой. МХК “Динамо” – ХК “Ледяные Волки” 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) Шайбы: 1:0 Сиротенко (Халин, Наливайко), 2:02, 1:1 Федосов (Микульчик, Шабанов – больш.), 28:04, 2:1 Пойманов (Сиротенко, Халин), 46:32, 3:1 Халин (Пойманов), 51:13, 3:2 Найденов (Дворник, Бурнатов), 51:22, 3:3 Овчинников (Штрафной бросок), 54:38, 4:3 Олейник (Скрипец, Фирсов), 57:36. МХК Динамо: Мамедов (Гурко); Скрипец – Фирсов, Лисин – Поддубный, Забулонов – Наливайко, Шматько – Бабчук,; Чердак – Новиков – Олейник, Кобиков – Максименко – Худяков, Халин – Сиротенко – Пойманов, Колядинский – Праведный – Геворкян. Ледяные Волки: Власенко (Глотов); Чикида – Ордынский, Федосов – Давиденко, Савченко – Панков; Найденов – Дворник (А) – Бурнатов, Овчинников (А) – Микульчик (К) – Шабанов, Дуюн – Борисов – Болотин, Боронило.

Нападающий МХК Динамо Дмитрий Халин прокомментировал результат поединка с Ледяными Волками.

“Больше начали бросать, лезть на ворота, начали появляться моменты у нас и забили свои голы. Соперник в определенный момент добавил, полезли на ворота, сумели создать свои моменты. Нам чуточку не повезло, но потом мы добавили и сумели выиграть игру.

Как удалось забить? Мне отскочила шайба, думал сначала сразу бросить ее, но потом увидел двух игроков, на неудобную убрал ее и дал в “аш-15”, так сказать“, – рассказал Халин.

В следующем туре МХК Динамо предстоит сразиться с чемпионом Украины хоккейным клубом Донбасс.