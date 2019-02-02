02.02.2019 17:59

Баскетбол. Политехник потерпел поражение от Черкасских мавп

Харьковскому клубу не удалось справиться с аутсайдером



//ua-football.com

Харьковский Политехник принимал Черкасских Мавп в мачте Суперлиги Пари-матч средм мужчин.

С первой четверти гости доминировали, уйдя в отрыв 7-0.

Команда Максима Михельсона уверенно чувствовала себя на площадке и к концу периода счёт был в их пользу 26-19.

Во второй десятиминутке хозяева попытались сократить отставание от соперника, но благодаря игре Кольченко этого сделать не удалось.

Игра шла все по тому же сценарию и к концу игры отставание ликвидировать не удалось.

Таким образом Черкасские Мавпы выиграли все четыре периода и сократили отставание от харьковской команды.

Политехник - Черкасские Мавпы 76 - 91 (19:26, 22:24, 18:19, 17:22)

Лучшим игроком матча стал защитник Политехника Ти Джей Кромер. Он набрал 28 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.

Напонми, что харьковская комнадазанимает предпоследнюю, а Мавпы - последнюю строку рейтинга.