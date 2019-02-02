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02.02.2019  17:59   

Баскетбол. Политехник потерпел поражение от Черкасских мавп

Харьковскому клубу не удалось справиться с аутсайдером


//ua-football.com
Харьковский Политехник принимал Черкасских Мавп в мачте Суперлиги Пари-матч средм мужчин.
 
С первой четверти гости доминировали, уйдя в отрыв 7-0.
 
Команда Максима Михельсона уверенно чувствовала себя на площадке и к концу периода счёт был в их пользу 26-19.
 
Во второй десятиминутке хозяева попытались сократить отставание от соперника, но благодаря игре Кольченко этого сделать не удалось.
 
Игра шла все по тому же сценарию и к концу игры отставание ликвидировать не удалось.
 
Таким образом Черкасские Мавпы выиграли все четыре периода и сократили отставание от харьковской команды.
 
Политехник - Черкасские Мавпы 76 - 91 (19:26, 22:24, 18:19, 17:22)
 
Лучшим игроком матча стал защитник Политехника Ти Джей Кромер. Он набрал 28 очков, сделал 8 подборов и 4 передачи.
 
Напонми, что харьковская комнадазанимает предпоследнюю, а Мавпы - последнюю строку рейтинга. 
Источник:   UA-Football
 Тэги:  баскетбол, политехник-мавпы, харьков
 
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